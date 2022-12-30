台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2022年12月價量變化，七都交易量對11月小增3.3%，價微跌1.2%。而和去年同期相較，七都整體交易量年減18.9%，價年增7.5%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，展望明年，總體仍有五力拉扯影響房市變化，「經濟成長力」、「疫後恢復力」、「通膨回穩力」、「升息影響力」和「政策後座力」。

張旭嵐指出，今年受疫情，國際戰爭，台灣股匯市波動，升息循環，以及停滯性通膨的隱憂，影響產業發展，國發會和台經院的11月景氣燈號，都降為代表景氣衰退的藍燈，明年還有平均地權條例三讀，對預售市場恐產生衝擊，也拉大買賣雙方價格期待，明年置產型買氣還是保守看待，不過反倒可能激起首購低點入手的興趣。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據中央銀行11月消費者購屋修繕貸款與建築貸款餘額統計，消費者購置住宅與修繕貸款餘額合計為936.28百億元，較去年同期提高7.01%，其中購置住宅餘額雖續創新高，但年增率卻持續寫下新低，顯示自11月買氣短期受到影響後，12月交易放緩，買氣轉牛步化。

江怡慧分析，明年購屋猶豫期將更長，觀察11月五大銀行新承作房貸金額為601.30億元，月增27.20 %；而新增房貸利率調升至1.851 %，較10月續增0.024個百分點，不僅連續12個月上揚，也創下近82個月(105年2月)以來新高，顯示目前購屋者負擔沈重，同時面對通膨壓力上升尚未緩解，「利率與通膨率」雙率驟升的情況。

值得留意的是，國立中央大學台灣經濟發展研究中心，調查發佈消費者信心指數中，「投資股市時機」指標來到史上最低，僅20點(歷史平均70點)，與台灣房屋合作調查的「購買房地產時機」指標部分，雖然比11月下跌2.25點，來到100.4點，但卻是在12月調查指標中，在100以上的指數，從絕對水準來看，唯一維持樂觀水準以上的指標，顯見不動產仍是民眾在不景氣中，重要消費關注的項目。