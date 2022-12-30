民進黨市議員昨質疑新竹市長高虹安提出「0到6歲市府養」政見，加碼後恐需自籌近26億元，擔心財源如何籌措。高虹安30日出席教育座談會時回應，一定會在不排擠中央補助的原則下，在最短時間內盤點，評估3個月內應有部分項目可上路實施。

高虹安澄清，其實20多億元當中，有約18億元是中央預算，民進黨議員是以中央完全斷炊的極端情況形容財源，她感謝民進黨議員監督，但回歸到實際看政策要如何落實，認為政策目標若是全民期待，仍要想辦法解決。

高虹安說，像是每月增1000元部分，也已經請教育處試算預算來源，盼在合法合規且不排擠到中央補助下，絕對會在最短的時間內，盡快盤點完後，也會和各局處盤點預算，整合資源溝通，再把政策擬定後，有明確規畫，也會盡快跟大家報告。

萬一中央抽回預算，高虹安則說，將整合各局處資源，落實政策精神，局處同仁正努力找尋比較適當的預算處理方式，原則上就是不能排擠到中央補助、不增加額外負擔，也快馬加鞭請各局處盤點規畫，盼很快能有預算編列跟執行細節，來跟市民報告。

至於預估最快何時執行？高虹安則說，初步會有幾項能立刻落實讓民眾有感的政策，應該在3個月內就有部分項目可上路實施，接下來也會報告政策規畫跟上路的時間點，分成短、中、長期進行。

高虹安也說，先前議會通過編列的市政預算中無此規畫，也會跟議會溝通，爭取第2年或第3年，與議員攜手合作，完成0到6歲市府養這樣立意良好的政策，所以本周正快馬加鞭，不管是前期預算、溝通盤點，以及後面如何畫出甘特圖，都努力進行中。