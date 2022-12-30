「三鶯文創整合計畫」將鶯歌打造為藝術城，舉辦一連串藝文活動。「2022鶯歌藝術季」已舉辦第3年，凝聚「聚、唱、聽、樂」4主軸引人入勝，活動時間為即日起至12月25日，共9天，於鶯歌陶瓷博物館(新北市鶯歌區文化路200號)展現多元共融的藝術活動。

2022鶯歌藝術季吸睛 點亮「匯聚之門」更推在地音樂

文化局局長龔雅雯表示，「2022鶯歌藝術季」以「聚、唱、聽、樂」4大主軸匯集，串聯陶藝、美術、音樂、設計與流行文化，展現鶯歌未來的多元性，新北市副市長謝政達更帶領群眾感受三鶯文創整合計畫的階段性成果，布局未來的鶯歌藝術榮景有成。

「2022鶯歌藝術季」以「聚」破題，將鶯歌歷史軌跡以前衛的現代美學演繹，讓音樂、影像與燈光融合建設，伴隨副市長謝政達、嘉賓與民眾一起點亮「匯聚之門」，透過光影變幻，顛覆眾人對鶯歌傳統印象的想像。

新北市副市長謝政達、嘉賓與民眾一起點亮「匯聚之門」，透過光影變幻，顛覆眾人對鶯歌傳統的想像。(圖/中時新聞網攝)

今年以「來唱鶯歌」為題，透過復古搖滾傳達鶯歌的多元風貌，本次邀請旺福樂團、吉那罐子、鄭宜農、溫蒂漫步等卡司來表演，下半場則以爵士美聲接續，包含黃瑋昕、Swing Taiwan、尋人啟事、仕女聲開嗓。

今年以「來唱鶯歌」為題，邀請眾多卡司唱出鶯歌在地文化。(圖/中時新聞網攝)

另外，微笑音樂市集也展現強勁活力，包含青年藝術家、獨立工作室、美食等攤販，遊客滿足吃喝玩樂的同時，更在寓教於樂中沉浸鶯歌特有美感，還能體驗手作活動。

其中「陶藝研習室」是本次高互動性的體驗活動，民眾在現場老師的指導下，手作植物拓印陶盤，過程需要剪下花草，在陶土上留下印記，藉由手捏和押花的傳統製陶技法，製作獨一物二的手工美術品，展現鶯歌特色。

剪下花草，在陶土上留下印記，藉由手捏和押花的傳統製陶技法，製作獨一物二的手工美術品，十分貼合鶯歌傳統技藝。(圖/中時新聞網攝)

「三鶯文創整合計畫」從109年迄今已經有階段性成果，諸多環境改善工程有成，尤其是交通與美食整合的改善強化了觀光經濟。副市長謝政達表示，明年將串聯周邊推出「2023台灣設計展」，結合鶯歌陶瓷博物館與新北市美術館，打造文化雙軸活動。本次「2022鶯歌藝術季」表現出鶯歌的藝術、歷史、人文、產業非常成功，是發揚在地精神的典範。(廣告)