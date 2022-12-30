受到整體房市轉冷，加上平均地權條例修正案影響，下半年房市買氣低量盤整，面臨「霸王級寒流」，各大房仲公司12月門市交易，普遍維持與11月的低迷，與去年同期相較則衰退3左右，已是連續五個月衰退幅度達3成。

各大房仲業者自結12月門市交易量顯示，永慶房產集團月增2％、年減32％；住商機構月減2.3％、年減33.4％；中信房屋月增2.9％、年減28.5％；台灣房屋月增3.3％、年減18.9％。房仲業者指出，雖然有部分屋主心態軟化、讓利促進成交，12月與11月交易量並未衰退太多，不過預期在升息及購屋族信心保守下，短期內難以恢復半年前榮景。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，市場看待明年經濟景氣看法普遍較今年更為悲觀，民眾對於房市未來表預期已出現改變，房市轉弱成市場共識，12月看屋量與上月相當，民眾看屋雖積極，但期待價格下修，付斡意願降低，猶豫期拉長，部分屋主對於市況降溫與國內外情勢不樂觀相當有感，心態軟化，願意小幅讓價換成交。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，12月房市旺季不旺，市場的議價幅度持續緩步擴大，且成交天數又進一步拉長，屋主發現看屋、出價變少，經歷一段時間銷售後，願意配合略為讓價才能順利成交，雙北以外地區總價在700～1,500萬元總價帶的成交情形相對穩定，年關前房市買氣仍以首購型產品較不受外在情勢影響。

中信房屋總經理張世宗表示，今年房市交易呈現開高走低，上半年優於下半年，尤其是年底「平均地權條例」部分條文修正案初審通過，市場更是憂心忡忡，房在投資客大幅減少、購屋壓力升高的雙重夾擊下更大，2023年將出現「量縮價修正」的情況。