民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農與太太顏采薇30日首度合體，一同到晴光市場掃街拜票，過程中，顏嶄露笑容，互動十分親民。（張鎧乙攝）

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農與太太顏采薇30日首度合體，一同到晴光市場掃街拜票，過程中，顏嶄露笑容，互動十分親民。（張鎧乙攝）

台北市第三選區（中山、北松山）立法委員補選將於1月8日投票，中選會日前公布候選人財產申報資料，讓民進黨候選人吳怡農新婚妻子顏采薇身份曝光，而吳怡農30日下午前往晴光市場掃街拜票，也首次偕妻子顏采薇亮相，俊男美女逐攤拜票，也吸引不少民眾爭相合影。

顏采薇擁有泰雅族血統，不僅是位學舞超過10年的舞蹈、瑜珈老師，還被網友發現，她曾上《綜藝大熱門》表演超恐怖軟骨功。吳怡農原想金屋藏嬌，對於妻子身份相當低調，消息曝光後吳怡農曾表示，未來會找機會讓妻子跟大家認識。

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農與太太顏采薇30日首度合體，一同到晴光市場掃街拜票，過程中，顏嶄露笑容，互動十分親民。（張鎧乙攝）

而吳怡農今日終於打出「夫人牌」，帶著顏采薇前往晴光市場掃街拜票，不過顏采薇第一次掃街拜票，整體顯得較為生疏，不太知道要如何跟攤商互動，態度也相當羞赧。 不過當吳怡農主動跟民眾打招呼並握手時，顏采薇也會立刻上前與民眾寒暄，給予吳怡農最大的支持。

而當有民眾要求與吳怡農合影時，顏采薇會害羞退到一旁，吳怡農則會邀請妻子一同參與合照，跑行程順便放閃令人稱羨。吳怡農受訪時表示，很開心有里長、自治會長陪同，同時也是太太第一次陪同掃街。

吳怡農表示，過去這幾天太太一直都在問，有沒有可以幫忙的地方，或適不適合陪他一起掃街拜票，吳怡農露出甜蜜微笑表示，如果太太願意出來他也很開心，所以就選在兩人都非常熟悉的晴光市場，因為常常在這邊買晚餐，回家路上經過就會買菜回家。

媒體詢問太太在最後關頭出面幫忙，吳則表示，每個家人都會想要幫忙，太太也看到自己過去這幾個禮拜非常努力，她會很想陪伴也非常開心。 吳怡農也預告，接下來幾場活動，若太太時間允許，也會在出席支持。

為了選舉碰到許多節慶卻都在拜票，太太會不會因此失落，吳怡農表示，他知道這是我的工作，他也知道1月8號之後時間寬裕，多一點時間在補上錯過的時光，自己也說過，夫妻之間的分工不是永遠都是平等的，也非常感謝太太過去這個禮拜的支持，「1月8號後要換我支持她。」

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選民進黨候選人吳怡農30日下午前往晴光市場掃街拜票，也首次偕妻子顏采薇亮相。（吳怡農競選辦公室提供）