修杰楷獻聲屁屁亞蒂。（台北双喜電影提供）

日本超人氣《屁屁偵探》全新劇場版第四彈《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》將於明年春節征服孩童們的心，這位兒童界的「福爾摩斯」遇到史上最強大的勁敵「屁屁亞蒂」，日文版邀請到已為人父的福山雅治詮釋反派，中文版同樣找來暖爸修杰楷擔綱配音，2位爸爸都希望藉此帶給小孩歡笑，並透過劇情的各種線索，陪孩童一起成長動腦破案。

修杰楷首度為動畫配音，事前先透過日文版做功課，覺得福山雅治將「屁屁亞蒂」表現得很有魅力：「他把屁屁亞蒂的輕挑、高高在上的感覺詮釋得超好，但跟聲音導演討論完後，決定走一個比較適合中文發音的路線，但還是有稍微模仿一下福山雅治的氣勢。」談到配音最難的部分，修杰楷表示：「印象最深刻的是要幫屁屁亞蒂配『放屁』的聲音，我從來沒有演過一個屁屁。」

由於屁屁亞蒂是個內斂的反派，為了拿捏「放屁」的情緒，讓他絞盡腦汁。這次的配音也讓修杰楷收穫良多，並改變了平常講話的方式：「很期待小孩去電影院，說不定會聽不出來是爸爸配的音。」《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》2023年1月20日全台上映。