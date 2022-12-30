北市昨（29）日晚間7時許，在信義路、基隆路口傳出公車撞行人車禍，造成行人當場失去生命跡象，送醫搶救後不治的憾事。而事發當時另一視角的監視器畫面也曝光，由於反應時間太短，公車司機根本煞不住，最後還是撞上去。

北市信義區1男遭公車撞，無生命跡象送醫不治。（翻攝照片）

從監視器畫面可以看到，該名行人突然出現欲穿越馬路，行人看到公車行駛而來被嚇得不知所措，而公車司機發現後立即煞車，由於反應時間非常短，司機根本煞不住，最後還是撞上去。

回顧整起事件，昨（29）日晚間7時許，首都客運一輛226路公車，行經信義路五段接近基隆路口時，撞上一名穿越車道的男子，造成男子倒地，當場傷重失去生命跡象，經緊急送往北醫搶救後仍不治。事後警方透過指紋比對，確認死者為50歲的吳姓男子，並聯繫上死者家屬。

57歲的劉姓司機經酒測後並無酒精反應，他表示當時該名男子突然穿越馬路，他看到時已經來不及閃避，目前警方已調閱周邊其他監視器畫面，以釐清意外發生經過與責任。