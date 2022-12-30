美國知名電影網站「TC Candler」公布全球百大美女排行榜名單，今年冠軍是由美國超模潔絲敏圖克斯（Jasmine Tookes）奪下，不過2019年拿下冠軍的韓國女團Twice成員周子瑜，本屆僅奪下第10名，此外，也有不少新面孔出現在百大名單中。

美國電影評論網站「TC Candler」，依照慣例在每年尾聲評選出全球百大美女榜單，根據外媒報導，31歲美國黑人超模潔絲敏圖克斯，奪下2022年全球百大美女冠軍，身為維多利亞秘密天使（Victoria’s Secret Angels）旗下的模特兒之一，人氣本就居高不下，更曾於2016年獲富比世認證「全球收入最高的模特兒」排行榜第17名，如今即便懷有身孕，身材依舊火辣，令外界稱羨不已。

全球百大美女排行榜亞軍由MOMOLAND成員Nancy奪下。（圖／ nancyjewel_mcdonie_ IG）

全球百大美女排行榜季軍由BLACKPINK成員Lisa奪下。（圖／lalalalisa_m IG）

擁有高人氣的TWICE成員周子瑜，於2016年榮獲第8名，成為台灣首位擠進前十名的女星，接著從2017年到2019年，一路從季軍躍升到全球百大美女排行榜冠軍，不過今年僅拿下第10名，但台灣之光的封號依舊實至名歸。

TWICE成員周子瑜今年僅拿下第10名。（圖／達志影像）

演出《艾蜜莉在巴黎》的莉莉柯林斯（Lily Collins），成為最後一位躋身百大美女榜單的女星。（圖／ 達志影像）

南韓女團今年依舊攻佔榜單，亞軍就是女團MOMOLAND成員Nancy，BLACKPINK成員Lisa從去年冠軍微跌至季軍，三位成員Jisoo、Rosé、Jennie分別位居13、15、24名，而在大陸人氣相當高的女星迪麗熱巴則在第78名，最後一位躋身百大美女榜單的女星，就是在《艾蜜莉在巴黎》有精湛演出，引發網友熱議的莉莉柯林斯（Lily Collins）。