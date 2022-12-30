南韓要砸大錢升級F-15K戰機並添購加油機

北韓不時試射飛彈，最近又頻頻出動戰機和無人機示威。南韓國防採購計畫管理局（DAPA）說，首爾已同意，將升級空軍的波音（Boeing）的F-15K 「猛擊鷹」（Slam Eagle）戰機，並將添購額外的加油機。

據《動力》（The Drive）與《全球飛行》（FlightGlobal）網29日報導，F-15K性能升級計畫將從2024-34年執行，戰機將安裝新型主動電子掃描陣列（AESA）雷達、新型任務電腦，以及新型電戰套件。

首爾將為相關專案提撥38億美元（約1171億台幣），並說升級的海外採購障礙已排除。而航空分析公司睿思譽（Cirium）機隊數據顯示，南韓空軍有59架F-15K戰機，而平均機齡為14.1年。首爾是在2022年4月時，接受了最後兩架F-15K戰機。

儘管南韓國防採購計畫管理局並未明說，升級的戰機會採用哪款新雷達，但裝備新型F-15EX戰機的APG-82(V)1主動電子掃描陣列雷達顯然是明確的選項。

此外，波音號稱，F-15EX的漢威（Honeywell）ADCP-II任務電腦是「全世界最快的」。而南韓升級F-15K所採用的，可能還有英國航太系統（BAE Systems）的「鷹式主／被動預警生存系統」（Eagle Passive Active Warning Survivability System，EPAWSS）電戰套件。

另一方面，據韓聯社報導，南韓國防採購計畫管理局打算以1.2兆韓元（近300億台幣），採購新型空對空加油機，以提高戰機的航程，並執行長程空運任務。首爾期望，無論平時或戰時，添購加油機都能讓空軍執行長程任務，以大幅提升南韓在盟國間的國際地位。