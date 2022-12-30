屏東落山風藝術季繼推出《風詠柴城錄》廣受好評後，又將於元旦夕照時上演特技火舞音樂劇《風湧之南》，由台灣文博會主題館表演藝術策展統籌陳彥斌導演策畫，集結當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與地景藝術融合的大型跨界演出，令人引頸期盼。

屏縣府指出，2023年元旦下午5點，屏東落山風藝術季將在海口港推出藝術大劇《風湧之南》，該劇由有「創作怪獸」之稱的陳彥斌擔任導演策畫，他以藝術季主題「未來風動」專屬打造，透過當代馬戲、特技火舞、音樂舞蹈與沙灘上4組藝術作品交融互動，帶來充滿前衛未來風格的演出。

屏東落山風藝術季繼推出《風詠柴城錄》廣受好評後，又將於元旦夕照時上演特技火舞音樂劇《風湧之南》。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府表示，全劇由2位時空旅人從「共生語境」開始，在山海虛實間講述車城民間風的故事，帶著觀眾一起出發，從歌者演唱、舞蹈、官將首繞行，進入火舞演繹象徵希望的風林火山，回到創世傳說中看見巨靈神性，最終在遠處歌聲中跨越到未來，1個共好的新紀元，讓觀眾身在其中彷彿歷經一場由風動、海歌、火舞、巨靈共譜的穿梭世代的奇幻預言。

縣府強調，演出團隊邀請驚豔全世界的「即將成真」火舞團、國家級專業雜技表演「台灣特技團」、神鼓小靈童白濰愷、原住民電音領航家DJ汝妮、島國月琴台語歌姬張雅淳、官將首表演藝術家余竺儒、林智偉、張峻銘、湯攸萱、周庭儀等及魅力小生楊迦恩、全方位表演家徐浩忠等，演出陣容難得一見。

縣府邀請民眾在龍磐公園迎完曙光後，可以留在恆春半島慢慢玩，待黃昏夕照時，到海口港觀賞《風湧之南》探索風的幻境，夜晚再至四重溪泡溫泉，讓新年的第一天充實有朝氣。