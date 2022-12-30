晶圓代工大廠聯電(2303)今（30）日宣布，繼2021年首次導入由經濟部工業局推動的「台灣智慧財產管理制度」（TIPS）並獲得A級認證後，2022年再接再厲、以更高標準檢視營業秘密與專利管理制度等相關措施，榮獲TIPS AA級認證肯定。

聯電指出，智慧財產是半導體產業的核心競爭力，藉由導入TIPS認證機制，聯電將持續強化智慧財產權的保護與管理，以專利與營業秘密雙軌保護機制與公司經營策略相聯結，深化公司治理構面、提升企業競爭力。

聯電法務長張振倫表示，智慧財產權保護是企業競爭力的核心，聯電致力保護自有智慧財產權和與合作夥伴共創的智慧財產成果，藉由強化智財保護制度並與營運策略整合，讓智財管理更有效率，以期增強公司在關鍵技術領域的競爭力，並降低侵權和被侵權風險。

聯電以「充分保護公司智慧財產權」、「結合公司關鍵技術，強化產業競爭力」、與「極大化公司智慧財產價值」做為執行智財管理三大指導方針，除了大幅提升關鍵技術能力外，法務及智財部門亦配合公司發展策略進行專利布局，以建構技術智財權防護。

聯電指出，過去5年平均投入研發經費占營收比重約7.8％，相關全球專利布局已逾1.47萬件，並大幅增加關鍵技術的專利申請品質。同時，今年增建關鍵營業秘密系統，即時落實以營業秘密保護關鍵製程技術，並透過內部法規教育訓練，持續強化同仁法遵意識。