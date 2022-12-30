在中國的COVID-19確診病例攀升之際，美國疾病管制暨預防中心（CDC）告訴路透社，正考慮抽樣檢查國際航班飛機的廢水，以追蹤是否有任何新變異株出現。

美國等國本週宣布新的旅行管制措施，要求來自中國的旅客出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測陰性證明。3名傳染病專家告訴路透社，比起這些措施，美國疾管中心的政策更能追蹤病毒，並延後病毒進入美國的時間。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）說，強制篩檢等旅行管制措施目前未能顯著遏阻COVID-19擴散，作用大致上是反映觀點。

他說：「從政治角度來看，這些舉措似乎是必要的。我覺得每個政府都認為，如果不祭出這些措施，會被責怪沒有採取足夠行動保護國民。」

美國本週也擴大機場自願基因組定序計畫，將西雅圖與洛杉磯納入計畫中，蒐集陽性採檢樣本資料的機場總數增至7座。

但專家表示，這可能無法提供有意義的樣本規模。

加州拉荷亞（La Jolla）的斯克里普斯轉譯研究所（ Scripps Research Translational Institute）所長、基因組學專家托波爾（Eric Topol）說，較完善的解決辦法是採驗飛機廢水樣本，由於中國的數據缺乏透明度，這有助於更瞭解病毒如何演變。

托波爾說，對來自中國的飛機廢水採樣「會是很棒的策略」，重要的是美國強化監控措施，「因為中國不願分享基因組資料」。

美國疾管中心發言人諾德隆（Kristen Nordlund）在電子郵件中說，分析飛機廢水是疾管中心考慮延緩新變異株自他國流入美國的數個選項之一。

有14億人口的中國近期突然解除嚴苛的COVID-19封鎖措施與採檢政策，讓病毒在疫苗接種率偏低與從未染疫的人口之間流竄。美國疾管中心正面臨中國疫情發展不透明的問題。

諾德隆寫道：「先前的COVID-19廢水監測措施，已證明是有價值的工具；監測飛機廢水可能會是選項之一。」

法國研究人員7月通報，飛機廢水檢測結果顯示，要求旅客登機前出示COVID-19病毒採檢陰性證明，無法阻擋新變異株傳到各國。即使乘客被要求在登機前接受採檢，研究人員仍在2021年12月於兩架從衣索比亞飛往法國的商用班機廢水中偵測到Omicron變異株。

加州研究人員7月也通報，在聖地牙哥社區的廢水樣本中偵測到Alpha、Delta、Epsilon與Omicron變異株，14天後才開始在民眾鼻咽拭子驗出這些病毒株。

歐斯特荷姆等專家說，強制旅客在赴美前採檢，不太可能阻擋新變異株流入美國。

他說，「邊境封鎖或邊境檢測措施，真的不會帶來多大改變」，因為病毒可能會在全球各地擴散，或許先感染歐洲等地的人，確診者之後再把病毒帶到美國。