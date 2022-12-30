屏東縣64歲侯姓男子等12人前往南投縣攀干卓萬橫斷，26日從萬大起登，29日從武界林道下山。29日上午，侯男經18連峰遭落石砸中，摔落20公尺深山谷喪命，南投縣消防局獲報請求空勤直升機馳援，因山區雲層太厚，改派地面部隊挺進，30日再度派直升機成功吊掛，全案交由警方調查。

侯姓男子墜谷喪命，山區天候不佳，南投縣消防局派地面部隊挺進。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

干卓萬橫斷和南三段、奇萊東稜、馬博橫斷這4條縱走路線，被稱為是台灣山岳界的四大障礙。干卓恆段沿途斷崖、絕壁、瘦稜，還得穿越高過頭頂的箭竹林，其中重頭戲18連峰地形險惡，不時得攀岩走壁、十分虐心。

南投縣消防局指出，案發時山區天候不佳，直升機無法順利執行救援，前進指揮所派遣4名消防員、2名山搜義消及2名林務局人員前往救援，不過18連峰地形險惡不易到達，加上山區入夜氣溫都在零下3度以下，地面溼滑結霜。

30日上午，南投縣消防局再度申請直升機執行吊掛作業，空勤直升機7時47分自清泉崗起飛，8時41分順利成功吊掛侯姓男子，上午9時直升機降落在信義鄉同富起降場，全案交由警方調查意外事故原因。

南投縣消防局提醒，冬季高海拔山域氣候嚴峻酷，低溫高山地面容易結冰濕滑，呼籲登山好友一定要攜帶冰爪等雪地裝備因應，若通過陡峭、裸露的瘦稜及斷崖地形，務必小心通過避免墜谷的情形發生。