台南跨年晚會永華市政中心公車資訊。（台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真）

台南跨年晚會大眾運輸接駁車資訊。（台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真）

台南好young跨年晚會明晚於永華市政中心登場，南市府明天下午1時起至翌日凌晨2時，於市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道進行交通管制；交通局也提醒，12月31日中西區將有遶境活動，明年1月1日安平區、中西區、北區也有遶境活動，民眾出遊前請多加注意路況，依指揮人員引導行駛。

交通局指出，預計明天上午將陸續湧入車潮，請參加民眾將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，減少尋找停車位的不便。因應遶境活動，也建議連假期間東西往來民眾改道健康路、民生路及和緯路，南北往來民眾建議改行金華路、公園路。

配合跨年晚會交管措施及因應活動停車需求，建平路（永華路二段—府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場，另，建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道亦開放停機車，請多加利用。請市民朋友依現場交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停車將依開罰及拖吊。

由於停車空間有限，交通局也呼籲多搭乘大眾運輸工具（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31（高鐵臺南站），等8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路） 」、「南台別院」等站；詳細公車資訊請洽「大台南公車網站查詢）。

此外，交通局也規畫跨年活動專車，民眾可搭火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車；台鐵局也配合跨年活動增開列車，台南地區於1月1日凌晨1時30分有最後區間車至嘉義，1時35分區間車至潮州，服務參加活動民眾返程。