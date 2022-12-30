王子表示「抽菸」對他來說才是最大的挑戰。（喜鵲娛樂提供）

王子（左）和李康生首度合作一開始相當緊張。（喜鵲娛樂提供）

王子（邱勝翊）近年不斷開拓自己的戲路，挑戰各種有別以往的角色。在明年賀歲片《山中森林》中首次挑戰黑道題材，不但有拳拳到肉的武打戲，也有在兄弟及女人間左右為難的糾結，對王子來說是一大突破。

進組拍攝前，王子在動作指導吳震亞安排下進行了數堂動作訓練課程，吳震亞不但是賣座賀歲片《艋舺》及港片《激戰》等賣座電影的武術指導，更也在《山中森林》中擔任重要角色。雖然平時就有運動及健身的習慣，但在既定的工作行程中再塞進密集的排練，加上高強度的武打練習，雖然身體並無大礙但也讓王子在大喊快要吃不消的同時也直呼過癮，「畢竟每個男生心中都有動作英雄夢！」

除打戲訓練外，王子也與在電影中有多場對手戲的郭雪芙，一起向金鐘視帝蘇達請益，蘇達也毫不藏私地和兩位分享表演上的心得及要點，王子表示「這次的表演課程，不單單只是針對這部電影，也希望可以加強自己在演技上的不足，讓自己的表演更加豐滿且更有感染力，想要努力做到最好，讓大家看到原來『王子』也是可以的！」

不過其實「抽菸」對他來說才是最大的挑戰。平時菸酒不沾的他，為了準備角色，更提前1個月開始練習，「因為需要熟悉抽菸時的手部動作跟呼吸頻率，也要將這個習慣融入到日常裡。」雖然剛開始真的不太適應，但他認為這是片中角色必須掌握好的標記，也期望能帶給觀眾更多面向的自己。經過這次的演繹後，對於日後的角色選擇，王子更是說沒有限制，越能跳脫以往、讓大家意想不到的人設那是更好。

飾演王子的大哥的李康生，不但是實力派代表，更是影展常客，首次合作，王子表示「事前其實蠻緊張的，壓力也不小，但是在讀本及開拍幾日後發現其實康生哥是一位很溫暖、沒距離的前輩，個性也有一點天然呆，平時習慣不帶工作人員、自行到場的康生哥，甚至有一次還在片場弄丟手機，搞到大家都很驚慌，反而失主還是一臉老神在在。」王子也說很榮幸能與眾多前輩、演員們共同參與，學習到了很多，是一場奇幻的旅程。

《山中森林》明（2023）年1月13日全台上映。

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