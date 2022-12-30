高雄大寮區保福路上1間鐵皮廠房，在29日下午發生槍擊案，造成1死1傷。經現場採證，根據器具原料研判是製毒工廠，還有有赤腳血足印，警方今重回現場帶走證物，並追緝外號「黑仔」的男子，今日下午終於宣布破案，不過該名嫌犯已自戕。

這起槍擊案發生在29日下午4點多，該廠房二房東麥姓男子來到廠房時，發現葉姓及黃姓男子中槍躺在血泊中，葉男頭部中彈，生命跡象恢復穩定，持續在院治療；而黃姓男子則是當場沒生命跡象，送醫後仍宣告不治，槍手犯案後逃逸中。

現場為一處製毒工廠，除了有裝潢材料，更放置大量製毒工具，不排除與毒品糾紛有關，經葉男指證，槍手疑似為外號「黑仔」的司姓男子，警方全力追緝，終於在大寮一處墓園找到嫌犯，不過該名嫌犯已自戕，警方到場蒐證中。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！

★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。