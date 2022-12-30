陳志強和曾智希夫唱婦隨，相當甜蜜。（羅永銘攝）

陳志強和曾智希今年爆出密婚，小倆口在臉書曬甜蜜床照證實婚訊，29日兩人參加大牙夫妻舉辦的「憂敗盃」羽球賽。關於婚禮，陳志強表示預定在1年後的年底，但夫妻倆一個天秤座、一個射手座都是很懶的星座，連飯店都還沒開始找。夫妻倆一直想要有小孩，曾智希肚皮有動靜了嗎？陳志強竟出賣老婆，把老婆的經期詔告天下，「目前消息是可能明天月經會來」還順道抖出老婆閨蜜林萱瑜的月事，曾智希在旁又氣又好笑。

為了拚寶寶，陳志強率性自揭：「你知道的排卵期、量體溫，你不知道的知識和姿勢全都有掌握。」如果在宴客前懷孕，會趁肚子還沒有很明顯的時候宴客。夫妻倆近日搬進大安區新房，陳志強鉅細靡遺地分享，房子看了5年，去年9月買下這層位在大安區權狀27坪、實際21坪的30年老屋，貸款30年，3房打成2房，衛浴1.5套，床墊18萬，馬桶本來要買32萬，擔心日後搬不走改買3萬的，裝潢不含家具共花360萬，讓記者驚呆。

但陳志強也感傷地說，原本計畫買房子帶媽媽來台北過年，但媽媽今年離開了，「今年過年很不一樣，媽媽剛好沒那麼有緣分。」不過他也開心於第一次過年要帶老婆回娘家，「他爸媽對我也非常好。」夫妻倆都認為一直以來戀情都很公開，所以婚前婚後生活沒有差別。

2人相差11歲，相處方式陳志強控制欲較強，曾智希就像小女人般順從，陳志強說：「從交往到現在，她都沒有甚麼主見，都是我給他意見，生活上都是我的意見為主。」曾智希甜笑說：「只要他說不好，我就覺得好像沒那麼好。」陳志強也自認很愛碎碎念，曾智希說現在他已經學會反抗，如果老公碎碎念，她轉身後都會翻白眼。