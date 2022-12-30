築間餐飲集團旗下主打個人燒肉「燒肉Smile」，今年榮獲由「網路溫度計」時事網路大數據分析平台公布「全台20大單人燒肉店，排名第一推薦名店」！

跨年聚餐加菜了！為歡慶品牌榮獲「全台網路聲量第一名的個人燒肉名店」推薦殊榮，加上適逢跨年連假3天，特別選定12月剛開幕的燒肉Smile台中市政店，獨家推出，12／30-1／1期間限定，凡消費套餐，即抽帝王蟹腳、野生龍蝦、特選A5和牛、伊比利豚、特上選牛舌、牛橫膈膜、巨無霸大草蝦等15個品項，超過400個，即刮即中的免費加菜活動，用美食迎接新的一年！

築間餐飲集團表示，當初成立「燒肉Smile」品牌時，看好單人燒肉商機，歷時三年籌備研發，將獨特燒肉文化帶回台灣，目前在全台已開設16家分店，感謝全台粉絲的喜愛，秉持提供多樣化的用餐型態，繼續拓展個人燒肉市場。

築間餐飲集團指出，跨年檔期目前全台門店已預訂9成滿，當天預期會客滿。

「燒肉Smile」空間打造日式風格，設計單人座位及2—4人座位，共74席，採半開放式包廂，有專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤。

菜單主食有板腱牛、豚梅花、Prime等級的牛小排、伊比利豬，還有頂級的A5和牛等多種豪華經典肉品，還有市面上少見食材，雞松阪、烏骨雞等，還有自助野菜吃到飽，沙拉醬料任選，搭配燒肉，清爽無負擔。

其中，特選A5和牛套餐，千元有找就能吃到和牛，CP值超高；還有性價比高的「極上骨付牛肋小排」，一推出就受到歡迎！還有網友推薦的人氣必點套餐「Smile盛合套餐」，則有牛、雞、豬、海鮮等7款海陸食材一次滿足。

另外，再加碼凡於該門店消費，打卡分享或評論五星（IG／FB／GOOGLE擇一），即享優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（四選一），通通只要銅板價，要讓消費者爽吃到凌晨4點！