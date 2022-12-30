科學家發現，廣泛用於第二型糖尿病（Type 2 Diabetes）治療的降血糖藥——二甲雙胍類藥物（Metformin）能夠降低骨性關節炎（Osteoarthritis）發生的情況，這種退化性關節疾病，會引起疼痛，僵硬，或運動困難，是年長者中最常見的關節炎，過去醫學上沒有預防或治療方法。

骨性關節炎的常見症狀包括關節疼痛、僵直和腫脹，以及關節移動方式發生變化並感覺關節鬆弛或不穩定。（Shutter Stock）

據醫學網站《Medicalnewstoday》報導，關節炎的常見症狀包括關節疼痛、僵直和腫脹，以及關節移動方式發生變化並感覺關節鬆弛或不穩定，這種情況往往導致晚期的人需要進行全關節置換。預計到2030年，估計每年美國人將有350萬人接受膝關節全關節置換術（TKR）以及約有57萬人將進行全髖關節置換術（THR），會導致多種因素導致OA的發生，包括第二型糖尿病。

二甲雙胍類藥物，是廣泛應用於治療第二型糖尿病藥物，可以減少胰島素阻抗，對抗炎症，並延緩軟骨的退化。一個國際研究小組發現，過去沒有足夠的證據表明使用二甲雙胍類藥物能夠降低TKR或THR的風險有關，因此，該小組旨在找到其中的聯繫。

為此，來自包含中國大陸南方醫科大學珠江醫院、台大醫院、澳洲的專家分析了40694名被診斷為第2型糖尿病患者的數據。他們的調查顯示，在這一人群中使用二甲雙胍類藥物與TKR或THR的風險降低密切相關。這些發現發表在《加拿大醫學會期刊》（Canadian Medical Association Journal）上。

從14年的追蹤期來看，他們發現使用二甲雙胍類藥物的病患進行TKR或THR手術的人時確實比較少。

在建議將二甲雙胍作為一種潛在的骨性關節炎治療方法之前，一名並未參與這項研究，但是十分驚艷這個研究成果的醫師麥可（Medhat Mikhael）——他是加州芳泉谷橙色海岸醫療中心脊椎專家。

麥可還很好奇：「我還想要知道這2組病患使用其他藥物的差異，如非類固醇消炎藥（NSAIDs）和止痛藥，以瞭解在這些病人中使用二甲雙胍類藥物時，是否不僅降低了他們的關節置換風險，還減少了他們使用止痛藥的需求，特別是麻醉藥。」