受到全球原物料短缺、供應鏈不穩定等多重因素影響，造成晶片、鋼材、動力電池等汽車重要零組件價格持續上漲，加上人力、運輸物流等費用堆疊，使得造車成本大幅上揚。在無法吸收多重變數及成本壓力下，自2023年1月9日起，MG Taiwan將調整旗下HS車系之售價，分別為HS 1.5T旗艦版91.5萬元、HS PHEV馭電版121.9萬元，持續以大滿配之姿確保市場競爭力。

此外，MG Taiwan衷心感謝已完成HS車系正式訂單下訂準車主們的支持，公司仍將維持原先簽訂之售價與合約內容交車予各位。