中國鬆綁邊境，預估將有海外旅遊潮。泰國官員表示，中國旅客入境不須出示陰性篩檢證明或接受檢測，規定就和其他國家旅客一樣。

中國宣布明年1月8日起取消入境集中隔離，帶動海外旅遊潮，泰國成為中國民眾海外旅遊前幾名的選擇。泰國因疫情2020年3月開始禁止外國觀光客，2019年泰國全年近4000萬觀光人次有1/3是中國遊客。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天和觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）、觀光局長育他薩（ Yuthasak Supasorn）及相關單位官員會面，討論如何應對可能的中國遊客人潮。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，育他薩會後表示，帕拉育指示要同時照顧到中國遊客和泰國民眾的需求，觀光局預估明年1月5日開始會有中國遊客入境，第一季大約有30萬人次的中國遊客，觀光局也上修明年整年觀光人次，預估將從2000萬人次增加到2500萬人次。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天則表示，中國政府仍然針對出入境旅客有一些防疫措施，他不認為馬上會有大量中國遊客進入泰國。並表示，中國旅客進入泰國不須出示或接受任何檢測，因為多數中國旅客已接種3劑疫苗或因染疫已有抗體。

他表示，防疫規定不只要考量到民眾健康，也要考量經濟利益，多數泰國人已接種疫苗，醫療量能足以接受染疫病人，入境旅客不會造成嚴重風險，中國民眾入境泰國的規定就和其他國家旅客入境泰國的規定一樣。

阿努廷指出，已經打了3劑科興疫苗的中國遊客如果願意自費，泰國可以提供阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗做為加強針。