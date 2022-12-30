美國國會日前公布1.66兆美元的《2023財政年度撥款法案》，授權提供台灣每年最多20億美元的軍事融資，其中包括AIT建立「台灣學人計畫」，內容將提供官員等符合資格的美國公民，到台灣交流兩年，第一年學習中文及歷史人文，第二年則到立法院、政府部門或私部門服務。前國民黨立委林郁方認為，該計畫相當奇怪，對於任何主權國家都是種羞辱，美方根本就是派人「來監視」，總統蔡英文應出來好好說清楚。

林郁方今（30）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，這個「台灣學人計畫」會讓很多人覺得奇怪、不應該，畢竟在全世界這樣的例子都很少見，何況我們跟美國也沒有正式外交關係及防禦條約，雖然美國有《台灣關係法》，但美國在國際正式場合上，從未承認台灣是主權國家。

對此，林郁方直言，大家該問問蔡英文，到底與美國人談了什麼？承諾了什麼？如果真的有給出承諾，那蔡又得到了什麼回饋？若蔡認為讓美國官員進入台灣政府機關工作是正確的，那就應該出來大大方方的向大家說明、解釋。

林郁方質疑，莫非蔡英文自己也知道，這件事台灣人並不能接受，所以就乾脆躲起來了？現在是美國官員要直接進到我們的官方機構，不是學者來見習，美國人會被認為是「來監視」的，這對任何主權國家而言都是種羞辱。