「Clean Bandit」首訪台灣共停留3天2夜，也品嘗了鹹酥雞。（尼賀創意提供）

「Clean Bandit」帶來許多耳熟能詳的金曲，讓現場宛如大型KTV。（尼賀創意提供）

英國跨界電音天團「Clean Bandit」創團14年首次來台，29日在新莊宏匯廣場Zepp New Taipei舉辦「2022 Clean Bandit『清潔的盜賊』台灣首場演唱會」，一開場即帶來破億觀看神曲〈Solo〉展開序幕，並多次大喊「台灣」和現場歌迷互動，嗨翻現場逾千名台灣粉絲，隨後他們帶來許多耳熟能詳的金曲，包含YouTube破億神曲〈Symphony〉、〈Rockabye〉、〈I Miss You〉、〈Tik Tok〉、每每前奏一下便引來粉絲熱烈尖叫聲，現場宛如大型KTV。

「Clean Bandit」整場演出以歌曲串聯的方式一路飆唱，充分展現歌手和樂手的體力及默契，1個多小時的演出令歌迷意猶未盡，演唱會最後則獻上〈TEARS〉，並在台下粉絲的熱烈安可聲下，他們再次上台演唱〈Show Me Love〉、以及8年前讓他們一名驚人的〈Rather Be〉為演唱會再掀高潮，並為今晚畫下完美句點，也不忘開心的和台下觀眾們一同拍照，並表示「這是我們第一次來到台灣，我們很愛大家，很興奮可以來到這邊演出，謝謝大家來聽我們的音樂」，也期待能有機會再次來台演出，為歌迷們帶來更多不同的表演。

此次首訪台灣共停留3天2夜，團員們興奮直呼：「我們從來沒來過台灣，是第一次離家這麼遠的演出，得知有很多歌迷喜歡我們的歌，覺得很奇妙！」耳聞台灣小吃非常有名，他們更嘗試了鹹酥雞，Grace Chatto說：「很好吃、很香，感覺像是有點肉桂的味道！」有沒有想合作的台灣藝人？他們選了「魚丁糸」的龔鈺祺（阿龔），並稱讚他的中提琴拉的很好，如果未來有機會，希望能與阿龔合作。

值得一提的是，「Clean Bandit」台灣首場演唱會由開場嘉賓「原子邦妮」揭開序幕，他們甫推出《無情怪物》新專輯，這也是新專輯推出後的首次公開演出，一開場即以〈Cybertruck〉引爆現場氣氛，並在半小時的演出內接帶來多首膾炙人口的歌曲如〈在名為未來的波浪裡〉、〈這樣我就能忘記你了〉、〈謝謝你曾經讓我悲傷〉和新歌〈無情怪物〉等，輕快的電子音樂旋律讓觀眾情緒瞬間高漲。