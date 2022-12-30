經濟部將於2023年推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，自1月1日起購買能源效率分級第1級的冷氣或冰箱，憑購買發票及廢四機回收聯單，向經濟部能源局提出申請，每台補助新台幣3000元，申請期間自2023年2月1日至2024年1月15日止，如補助經費用罄，將提前截止受理，請民眾把握時間盡速申請。

屏東縣長周春米表示，節能是國家2050淨零碳排十二項關鍵戰略之一，電器設備汰舊更新的節電效益是最顯而易見的，屏東縣政府節電計畫除辦理節電基礎工作外，也積極推動民間設備汰換與智慧用電計畫，亦曾汰換過縣府北棟老舊冰水機以及財稅局所轄分局的燈具設備，提高行政機關的用電效率。

屏東縣政府並將此汰換模式擴及到全縣國中小學教室燈具，同時為顧及學童健康，擬定出訂定燈具採購標準，在節約能源同時也不損害到健康，這些措施皆獲得2022年能源轉型聯盟縣市氣候能源治理評比A級的肯定。

屏東縣政府城鄉發展處表示，過去屏東縣政府也曾辦理過冰箱、冷氣汰換補助，但因經費有限，常常一開放沒多久就額滿，這次「住宅家電汰舊換新節能補助」要請民眾把握時間申請。

但要提醒民眾需購買1級能效的冷氣、冰箱，且在業者到府安裝冷氣、冰箱並回收舊機時，記得向業者索取環保署廢四機回收聯單第三聯及發票，並確認回收品項為冷氣或冰箱，以作為家電汰舊證明，資料備齊後上專屬網站申請，或掛號郵寄至板橋郵政第8-17號信箱「經濟部住宅家電汰舊換新節能補助」收。

此外，2023年6月14日前還可向國稅局申請退還減徵貨物稅，最高可退稅2000元，合計可獲得5000元節能補貼。