新竹市長高虹安與市府教育處長童鳳嬌30日與新竹市近50位校長、家長代表和跨黨派市議員舉辦座談會，會中議員提出包括招生不均、學校代辦市府活動等問題。高虹安以「市場機制失調」6字來總結竹市教育問題，將持續盤點政策，並納入議員們的建議。

今年最後1個上班日，高虹安與童鳳嬌於新竹市三民國小舉行座談會，包括竹市各高中、國中小校長及家長代表出席，還有14名市議員也到場參與，會中校長說明辦校理念和成果，家長代表也陳述對新竹市教育的期盼，座談會最後由市議員張祖琰、蔡惠婷和劉康彥提出教育政策建議。

張祖琰指出，議會從不砍教育預算，還嫌市府編列得不夠，她也提出因家長喜愛某些學校特色，導致招生不均問題，另外還有關埔地區國中小容納數不足問題，也急需被解決。

蔡惠婷則表示，盼市府重視師資問題，開出應有的正式教師缺額，補足代理教師聘期，降低特教老師的負荷，並提前辦理教甄網羅人才，也希望不要再讓學校代辦市府活動，期待市長上任後能有新氣象。

劉康彥則建議市府成立實驗教育輔導團，部分學校增設通學步道，尤其高虹安選前針對東區學生提出通勤專車，但其實北區也有需求，他舉例55號公車在2020年停駛至今，許多學生無車可搭，另也關注特教師生比問題，並建議整合校際課程，符合108課綱的核心目標。

在聽完議員建言後，高虹安表示，3位議員提出的議題，都是新竹市教育面臨的重要難關，她說在與童鳳嬌面談時也提到，許多問題並非短時間能解決，她也以「市場機制失調」6字來總結竹市教育問題，如東區學校可容納學生數不足等。

高虹安也說，接下來將會降低學校行政負擔，回歸教育本質，而就近入學問題包括找校地、地目變更等，短期將先在尖峰推行安心通學交通車，也與科管局取得共識。代理教師給予完整聘期也在規畫中，至於校校均質化需要群策群力，而校際課程整合部分，包括竹中、竹女也已提出希望與市立高中交流。

童鳳嬌會後也表示，針對安心通學交通車，已經找東區國中小校長研議，了解需要通勤的學生人數、家長意願等，馬上就會邀請相關人員研商，如何務實推動安心交通車，代理教師因教育部有明文規定，會致力照顧老師的福利。