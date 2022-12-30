「臺北最High新年城─2023跨年晚會」明（31）日晚間7時起在市政府前廣場及周邊道路舉行，活動包括長達6個小時之跨年演唱會及搭配臺北101大樓新年秀，因疫情趨緩各項管制鬆綁，預判今年將吸引數十萬人次前往觀賞，臺北市政府警察局為維護活動交通秩序與安全，配合主辦單位執行相關交通管制措施如下：

臺北最High新年城-2023跨年晚會，大安分局彈性擴大管制。(警方提供)

臺北最High新年城-2023跨年晚會，大安分局彈性擴大管制。(警方提供)

【跨年晚會當（31）日實施三階段交通管制】

(一)第一階段：12月31日19時至20時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

(二)第二階段：12月31日20時至22時，除第一階段管制範圍外，擴大至逸仙路及仁愛路(逸仙路至光復南路)，管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

(三)第三階段：12月31日22時至112年1月1日3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路、莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

(四)因應前揭管制作為，於12月31日22時起於下列高架道路實施交通管制：

1、基隆高架道路：下樂業路匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道。

2、環東/堤頂大道：下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

3、信義快速道路：往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路。

4、市民高架道路：西往東下光復南路匝道之車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

大安分局提醒，大安區雖非跨年活動主要管制區域，但為維持管制區周遭交通秩序及保持順暢，大安分局將在跨年夜當天20時起於市民大道與敦化南路口、忠孝東路與敦化南路口、仁愛路與敦化南路口、信義路與敦化南路口、基隆路與和平東路口、基隆路與敦化南路口、市民大道與光復南路口、市民大道與延吉街口等8個彈性管制點視車流狀況做妥適管制，以確保跨年活動順利進行及活動結束後能順利疏散人、車潮。

大安分局呼籲，請參與活動的民眾可以多搭乘大眾運輸工具前往活動會場，避開擁擠的車潮；另請各位駕駛朋友隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播，提前避開活動路段或改道，以維安全。