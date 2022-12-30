基隆市政府委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理的暖暖親子館，今年規畫了「爸爸快閃童樂繪」百位爸爸說故事活動，基隆市長謝國樑30日應邀以第100位爸爸的身分壓軸登場，與現場的親子共享繪本故事。

謝國樑說，親子共讀是非常珍貴時刻，他平時有和女兒小愛說故事的習慣，今天挑本女兒喜歡的「企鵝旅館」繪本，來和現場親子分享，鼓勵更多的爸爸說繪本故事給孩子聽，讓更多家庭感受共讀喜悅。

謝國樑指出，基隆氣候多雨，未來市府將規畫打造室內兒童樂園等有遊具的動態遊樂設施，包含溜滑梯、球池等，相信小朋友一定會喜歡。

基隆市長謝國樑30日上午出席暖暖親子館，擔任說故事的爸爸，與在場的小朋友分享精采的繪本故事。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

今日活動現場有15組家長及小朋友參加，除謝國樑外，包括社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔及多位議員都到場，大家分享112年新年新希望，互動熱烈，謝市長親手將繪本贈與來參加的親子們，場面溫馨。

社會處表示，暖暖親子館辦理這場活動，於開放報名初就迅速額滿，大小朋友非常投入在故事內容中，感謝提供繪本資源的暖暖區圖書館與區公所、過港里辦公處等單位，還有這一年來，來自各地方、各領域的爸爸們，帶給小朋友豐富多元的繪本故事，讓活動可以順利執行，一起度過溫馨共讀時光。

暖暖親子館成立於105年12月17日，以「親子共玩」為理念，設計幼兒爬行區、親子DIY多功能教室、圖書角、積木區等活動區遊戲設施及教學玩具，提供孩子各種感官與學習刺激，引發好奇心與探索動機，辦理各項活動亦深受大小朋友喜愛。