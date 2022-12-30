溜馬30日在主場以135比126擊敗強敵騎士，近5場比賽拿下了4場勝利，表現完全不像季初被認為是重建的球隊，其中溜馬射手希爾德在本場比賽貢獻25分，他在開場以一記三分球替球隊先馳得點，同時創下了NBA歷史上最快三分進球紀錄。

自從NBA在1996-97年賽季建立「Play-by-play」系統以來，最快三分進球紀錄是由名人堂球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）所保持，他在2000年3月6日面對勇士，開場只花了4秒就投進三分球。米勒生涯18個賽季都在溜馬效力，恰巧紀錄也是由小學弟來打破。

希爾德這顆三分進球也預告了本場的好手感，全場他出賽32分鐘，攻下25分、3籃板及3助攻，三分球更是6投5中，繳出優異表現幫助溜馬取得勝利，本季希爾德三分命中率來到41.9%，每場可以貢獻3.8顆三分球。

Buddy Hield wasted no time 😂 pic.twitter.com/8dV5OJlbYE — Bleacher Report (@BleacherReport) December 30, 2022

季前希爾德深陷交易流言，傳出湖人願以韋斯布魯克（Russell Westbrook）作為代價，將希爾德帶來洛城增加外線威脅度，不過因為湖人不願送出首輪籤而作罷，如今紫金大軍僅以14勝21負名列西區倒數第3位，33.9%的三分球命中率位列全聯盟第25名。