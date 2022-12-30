富邦悍將30日宣布人事異動，今年轉任顧問一職的前總教練洪一中，將於合約期滿後結束雙方合作關係，外界都十分好奇他的下一步是否就是要到台鋼雄鷹執掌兵符，對此台鋼領隊劉東洋表示，台鋼球團方面尊重富邦球團的合約，等富邦球團與洪一中合約正式結束之後，再進行評估。

曾帶領Lamigo桃猿完成3連霸王朝的洪一中，2020年轉往富邦執教，與球團簽下3年合約，不過執教前2年戰績都不甚理想，連2年勝率都未過半，去年球季他請辭轉任顧問獲准，球團則找來丘昌榮執掌兵符。

今年台鋼成軍成為中職第6隊，外界都十分期待誰會是台鋼隊史首位教頭。不過先前台鋼陸續公布教練團名單，獨缺總教練遲遲沒有公布。

目前台鋼已知的教練團包括統籌教練林振賢、外野守備教練黃甘霖、投手教練蕭任汶、投捕教練鄭漢禮，客座投手教練曹竣崵、內野守備教練鄧蒔陽，日籍客座內野守備教練井端弘和、打擊教練路易士。