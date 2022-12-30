信義全球資產公司觀察，疫後民生經濟復甦、消費動能回穩，餐飲、零售市場業績看旺，相關業者已著手布局2023年新店開幕計畫，使得店面產品及可做食品加工廠、中央廚房的廠房詢問度增加，市場回溫亦吸引收益型買方積極關注。

據經濟部統計，2022年前11月零售業營收達3.9兆元、年增約7％，餐飲業營收7785億元，已超越2021年全年。交通部來台旅客人數統計亦顯示，11月來台旅客17.3萬人次，較邊境解封前的9月6.8萬人次緩步成長，顯示經濟活動均在陸續恢復。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛觀察，零售餐飲業者看好疫後市場復甦商機，已開始布局明年展店計畫。根據今年六都店面租賃件數統計，台北市前三季店面租賃件數呈現逐季成長，六都前三季件數總和1516件，較去年同期1106件成長達37％。

林建勛分析，餐飲及零售業者租、買商用不動產以自用為大宗，主要鎖定店面、廠房2類產品。疫情雖對餐飲、零售業不小衝擊，卻也加速產業升級、數位轉型，成為公司在做租、買店面決策時的考量因素。

林建勛觀察，目前零售業經營策略朝OMO虛實整合發展，實體零售業透過併購、異業結盟擴張事業版圖。近期東森購物與全家便利商店強強聯手，打造首間寵物複合門市，因此中、大坪數適合複合商店且可彈性規畫的空間，為未來店面市場發展重點。

此外，在強勁內需支撐下，企業為擴充產能，需增設產線、新建物流倉儲中心，因而帶動廠房相關產品需求。如連鎖咖啡品牌路易莎咖啡看好「黑金」市場，12月斥資5.51億元取得新莊新工段一小段廠辦，將規畫為中央工廠及辦工室使用。

而觀察今年上市櫃法人交易，零售業投資商用不動產以統一超為最大買家，共斥資136.46億，取得包括桃園航空城產專區土地、統一國際大樓商場持分、楊梅區瑞源段土地、北屯區碧柳段土地。

林建勛說明，明年經濟成長放緩，市場支撐將由外銷轉為內需，餐飲、零售相關產業持續看好。自用需求帶旺整體店面租售市場，吸引收益置產型買方關注抗通膨、保值的店面產品，但須注意標的租金部分疫情期間是否調整，避免影響後續租金收益率成效。此外，近期亦觀察到有買方鎖定屋齡較「資深」的透天店面產品，主要看中未來改建效益。