知名女作家華嚴12月10日病逝於台北巿振興醫院，享耆壽100歲。華嚴生於民國11年，民國50年出版長篇小說《智慧的燈》，一舉成名，平生著作包含22部小說、5本文集、60餘篇自述的短文，創作生涯長達45年。其中《蒂蒂日記》拍成同名的電影，獲得第15屆金馬獎的多項大獎，《蒂蒂日記》等多部小說均製作為八點檔電視連續劇。

以華嚴為題材的長短論文、書評等文字超過300篇，以華嚴作品為研究對象的碩士論文與學術論文集六部。華嚴「作品評論資料目錄」見國立台灣文學館。華嚴曾代表中華民國參與多項國際文教組織活動，曾獲得國家文藝協會榮譽獎，主持10大傑出女青年選拔，參加「陽光有愛」等活動。

華嚴女士本名為嚴停雲，民國11年出生於福建省福州市，父嚴琥，福建協和大學哲學系教授，祖父嚴復，晚清思想啟蒙人物，母林慕蘭，台北板橋林家長房二女，晚清宣統帝師陳寶琛之甥。姊姊辜嚴倬雲女士為辜振甫先生的夫人。

嚴停雲自幼深悉古文詩詞與佛典，抗日戰爭期間隨母自福州遷往上海，先後就學於上海南洋模範中學、上海聖約翰大學，選修化學、教育學與國文，於民國37年冬取得文學學士學位，同年年尾奉母之召前往台北，次年4月與時任中央通訊社台北分社主任、新聞界資深報人葉明勳先生成婚。葉明勳於民國98年逝世。兩人有子女4人，孫輩3人，曾孫輩1人。臨終時或在側或在線上，家屬擬於家祭之後，擇期將骨灰植存於法鼓山。