為響應政府節能減碳政策，及讓請領就業保險提早就業獎助津貼的被保險人能獲得更即時的通知，自明年1月1日起提早就業獎助津貼核付案件將以簡訊通知取代書面核定函。自當天起，請領提早就業獎助津貼的民眾如於書面申請書或線上申辦時有填寫行動電話號碼，勞保局即會在核發給付的次一工作日，以簡訊通知來替代書面寄發的核定函。

以2021年的提早就業獎助津貼核付案件來看，於申請書或勞保局e化服務系統申請留有手機號碼的件數佔9成以上，為了使請領提早就業獎助津貼的被保險人都能收到簡訊，勞保局已修正「就業保險提早就業獎助津貼申請書及給付收據」及e化服務系統頁面提醒文字，在申請書及e化服務系統通訊方式欄內加註「本局核付後以簡訊通知，請務必詳實填寫行動電話」。

此外，簡訊內容會通知申請人款項將於5個工作日內匯入其指定之金融機構帳戶，申請人可於5日後查詢帳戶金額；或利用自然人憑證、虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的e化服務系統查詢進度。

未來，除了少量未填寫行動電話號碼或有書面核定函需求的被保險人，仍以書面寄送核定函外，其餘有填寫行動電話號碼的案件都會以簡訊通知。民眾如有需要新版「就業保險提早就業獎助津貼申請書及給付收據」，可以透過勞保局全球資訊網下載使用，或至勞保局總局及各地辦事處索取。