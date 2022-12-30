柯以柔的離婚官司纏訟多年，今年7月宣告正式恢單，斬斷11年婚姻。她昨日參加大牙夫妻舉辦的「憂敗盃」羽球賽，受訪時表示如釋重負，「這幾年來一直覺得有事情沒有處理完，離婚時間拉比較長，心情像是處理完一件事情很平靜。」笑說這4年上了很多法學課。她和前夫也一直有聯絡，為了家人都能和平溝通，「雙方都很平心靜氣，時間會慢慢沖淡一切」。

打離婚官司這幾年，柯以柔說家人都有穩定和爸爸相處，即使判決定讞，作息上也不會有太大的改變，「隔週末就是爸爸會帶去吃飯，帶他們去玩。我不會給家人有壓力的選擇，我常講的就是爸爸、媽媽分開住」。她坦言一開始家人和爸爸相處，她會緊張擔心，但現在反而覺得有更多Me Time可以找朋友吃飯。

至於新感情，柯以柔真的沒想過，「應該說我好像沒有時間出門，因為電商工作競爭，得趁家人上課時間處理。」恢單後她除了投入在經營8年的電商，也會和圈內好友相約打羽球、周末去露營，今年過年則會和娘家人一起吃年夜飯。

大牙夫妻舉辦的「憂敗盃」羽球賽，明星們昨一決高下。（羅永銘攝）

昨日「憂敗盃」羽球賽分黑白兩隊，白隊有六月、大牙、 勇兔、 白家綺、 李李仁、祖雄等，黑隊則有張書偉、仔仔謝承均、李易和阿廖師。比賽戰況激烈，六月一個殺球不小心打到貝童彤右眼，當場腫起來，貝童彤只好暫停賽事在旁冰敷，六月一臉愧疚。最終白隊以133分擊敗黑隊125分，而謝承均賽後秀出寫著「最後一名」的獎狀，無奈苦笑。