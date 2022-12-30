國民黨立委李貴敏28日在立法院內政委員會質詢時，與身為內政部戶政資安與內政部代理部長花敬群互槓，花敬群直指李貴敏問題抽象無法回答，並走下備詢台，李貴敏憤而飆罵「你有資格下去嗎？上來」。李貴敏今(30)日在臉書感嘆表示，看到花敬群、綠營官員以及只顧自己權位而漠視民間疾苦的執政者們，「國家綱紀廢弛，怎麼讓人不憤怒呢？」

李貴敏今日在臉書提及，28日內政委員會，花敬群公然在備詢時逕自下台一事，直呼實在難想像，花敬群竟如此藐視憲法責令官員備詢、回應民意的義務，真是好大的官威啊！李貴敏認為，民主國家體制內，民意代表質詢官員是天職，官員就必須務實回應、不得規避。何況，中華民國憲法明文規定：「立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權」。李貴敏痛批花敬群肆無忌憚地迴避質詢、蔑視民意且毫無悔意，「真是世界奇觀！也堪稱國恥之表率，蠹蟲之典範！」

「是誰給花代理部長的『勇氣』，在國會殿堂上，當眾踐踏民主憲政？」李貴敏認為，不只花敬群，就連食藥署吳秀梅署長也曾指著林淑芬立委說質詢時間到，可以下去了，行政官員更不時演出堂上咆嘯，怒罵民意代表。李貴敏直言，這種上行下效，眼中只有「上意」、「黨意」和踐踏民意的傲慢行徑，以及「寄生中華民國」的扭曲現象，已經令人忍無可忍！

李貴敏痛批，看看花敬群、看看綠營官員、再看看那些只顧自己權位而漠視民間疾苦的執政者們，「國家綱紀廢弛，怎麼讓人不憤怒呢？」