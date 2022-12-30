國民黨嘉義市黨部感恩茶會，主席朱立倫偕嘉義市長黃敏惠、黨籍議員及幹部合照。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市黨部感恩茶會，主席朱立倫今天偕嘉義市長黃敏惠謝票。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫任用曾因違紀參選立委被開除黨籍的37歲李縉穎擔任新竹市黨部主委，他今天來嘉義市受訪表示，國民黨各地方黨部主委就是要結合「非綠、非民進黨」的各種顏色的力量團結一起打拚，最好典範就是黃敏惠市長獲得所有非綠陣營的大團結。

朱立倫說，國民黨各地方主委最重要的工作是能夠結合所有支持國民黨的力量，不論藍的、白的、各種顏色都歡迎，只要「非綠、非民進黨」都是國民黨要團結起來的力量。

朱立倫還說，不只是新竹市，其他地方也會由有年輕主委，透過這樣培養年輕新生代成為國民黨的戰將。

朱立倫提到新竹市是年輕化、科技化的城市，適合年輕、高學歷、熟悉科技界的人來打拚，李縉穎很有熱忱打拚、勇於接受挑戰的決心，新竹市是個好的起點和重心。

今天有媒體報導，國民黨此次九合一選舉新竹市失利，朱立倫找曾是柯家軍、郭家軍、今年底才回復黨籍的前立委李嘉進之子李縉穎接任新竹市黨部主委。