本土疫情連續10天升溫，精神科醫師沈政男表示，天選之人要小心了，第三波疫情是Omicron要清理戰場，截至目前都還沒有確診過的人要多注意，跨年與春節的群聚必須做好個人與家庭防護，否則恐成最後一群確診者。此外，若要打疫苗的話，現在唯一的選擇就是莫德納的次世代雙價疫苗。

沈政男今在臉書上分享，大陸疫情大爆發，預估很快就會過去，甚至會比台灣第三波疫情更快結束，但是因為人口比較稀疏的地方可能會小燜燒，使得曲線一波未平、一波又起，直到染疫率到達一定程度為止。英國分析公司「Airfinity」評估，大陸這波疫情會有兩個高峰，因為傳播速度各地不一樣。

沈政男表示，台灣的部份則要注意，第三波就是Omicron要清理戰場了，所有還沒有確診過的「天選之人」，因為春節到來，若不多加小心，恐成最後一群確診者。然後到了春暖花開的時候，疫情就真正緩解了，因為超過六成的人口都被感染了，曲線要再上升已經有困難，就跟歐美一樣。

沈政男也說，至今還沒確診的人防得夠好，沒讓第三波衝得太高，如果還想繼續當天選之人，就要小心跨年與春節的群聚，做好個人與家庭防護。至於疫苗，如果要打，現在唯一選擇就是次世代雙價疫苗。