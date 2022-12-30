被封為全世界最叛逆「龐克教母」的薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）於倫敦時間29日傳出辭世，享壽81歲，但對於死因，其公司和家人都沒多作說明。薇薇安魏斯伍德一生創下許多經典，1992年她梅開二度與小她25歲克隆賽勒（Andreas Kronthaler）結婚，男方曾經是她學生，而薇薇安魏斯伍德過去談保養秘方，也曾語出驚人說：「一星期只洗一次澡」。

薇薇安魏斯伍德1941年出生，父母都是藍領階級，分別在修鞋店和棉紡廠工作，而薇薇安魏斯伍德從小就對服裝、珠寶設計有興趣，但因家庭因素一度輟學，後來她選擇穩定的工作，轉當小學老師並嫁給工廠出身的魏斯伍德（Derek Westwood），兩人生下一個兒子，結婚時，薇薇安魏斯伍德身上的禮服和珠寶都是自己的設計，可見其濃厚的興趣無法被磨滅。

薇薇安魏斯伍德過去是小學老師。（圖／達志影像）

薇薇安魏斯伍德和魏斯伍德的婚姻僅維持3年，與搖滾樂團「性手槍」（Sex Pistols）經紀人麥克雷倫（Malcolm McLaren）認識成為薇薇安魏斯伍德人生重要轉折，此後她開始勇敢追夢開服裝店，並替他人設計前衛的龐克風格服飾，2018年關於龐克教母的第一支紀錄片發表，可見她人生的成就和肯定都比同性質的人晚，40歲時第一次舉行品牌時裝秀，49歲獲得英國時裝協會給予年度設計師大獎，62歲才由英國女王封為女爵士。

薇薇安魏斯伍德是環保主義者。（圖／達志影像）

1967年薇薇安魏斯伍德與麥克雷倫生下一子，1981年雙方分道揚鑣，1992年薇薇安魏斯伍德與小她25歲學生克隆賽勒師生戀開花結果，兩人不僅是人生伴侶，工作上也有絕佳默契，2017年她為克隆賽勒站台現身巴黎時裝周，被記者問到是如何保持年輕又容光煥發？薇薇安魏斯伍德笑說應該就是別太常洗澡，她老公也幫忙解釋說：「她一星期只洗一次澡」，而薇薇安魏斯伍德生前是環保主義者，曾抨擊肉類市場耗竭水資源，並自曝：「我早上只清洗我的私處，然後就急忙趕著出門了。」