浩鼎（4174）30日召開董事會，選任閻雲新任董事長，接替因心臟猝逝的張念慈。閻雲目前也是泰福-KY（6541）董事長，深獲潤泰集團總裁尹衍樑信任。潤泰是浩鼎、泰福的最大股東。

致力於讓台灣新藥能打進國際競技場的張念慈，29日驟逝，衝擊浩鼎30股價表現，下跌3.76％，以69.1元作收。