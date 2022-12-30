郭彥均再過兩天生日，他昨（29日）錄緯來綜合台《大胃王來了!》，製作單位特別準備重量高達5公斤的巨無霸漢堡，當成生日蛋糕為他慶生，利用錄影途中端出插上蠟燭的重量級大漢堡，讓郭彥均當場愣住幾秒，隨後驚喜大叫「我的生日蛋糕居然是大漢堡，太瘋狂了。」最後這5公斤巨無霸漢堡也成了大胃王們的囊中之物，30分鐘輕鬆完食還吃不夠，讓鍾欣凌在一旁看得嘖嘖稱奇說，看他們吃東西好開心耶！

郭彥均開心許願，希望參加大胃王節目的來賓及大胃王們，大家都可以吃得很開心，也謝謝大胃王來了節目，用大胃王的觀點帶大家認識台灣美食，也希望大家永遠開心。鍾欣凌也表示，可以跟你當朋友做夥伴是一件好幸運的事啊。

好友莎莎表示，很開心可以有一個像是兄弟一樣的工作夥伴，我和郭彥均的共同興趣就是我們喜歡在錄影前說一些負能量爆棚的話題，然後一開錄就又變回超正能量的主持人，最後想跟他說「兄弟生日快樂」。

節目緊接著前往板橋咖啡廳，走進去映入眼簾的是擺滿桌的浮誇濃厚系千層蛋糕，有抹茶、草莓、焦糖、芝麻四種口味，每顆蛋糕都由老闆手工製作，為了準備給大胃王享用，老闆一天一夜沒睡就怕大胃王吃不夠，最後大胃王總計完食2.3公斤蛋糕，還贏得獎勵紅包，讓鍾欣凌表示，你們節目好好，吃東西不用錢還給你錢。

連吃幾家大胃王還沒飽，節目在最後一個關卡，派出六位北市大棒球校隊隊員，要和大胃王分別組成東、西兩隊，挑戰三重最有名氣的知高飯，限時20分鐘累計碗數最多的隊伍即可獲勝紅包，連主持人郭彥均、來賓鍾欣凌也忍不住美食的誘惑一起下場挑戰，各自吃了將近3碗，食力不容小覷。