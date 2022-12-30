王必勝視察馬祖小三通復航防疫準備。（連江縣政府提供）

王必勝視察馬祖小三通復航防疫準備。（連江縣政府提供）

王必勝視察馬祖小三通復航防疫準備。（連江縣政府提供）

因應小三通專案開跑在即，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（30）日上午抵達馬祖視察，實地了解防疫作業及居民看法。王必勝拜會連江縣長王忠銘後，隨即前往連江縣立醫院聽取醫院淨空計畫簡報，視察馬祖福澳港小三通入境旅客動線及檢疫作業、有症狀旅客的交通接駁、未來小三通復航確診個案收治等事宜。

王必勝今天上午率疫情指揮中心發言人莊人祥及邊境檢疫組、疾管署人員抵達馬祖，由縣長王忠銘及衛生福利局長陳美金陪同，視察因應小三通開放各項防疫整備情形，一行人前往連江縣立醫院了解當地醫療整備狀況。衛生局說明，目前連江縣完成追加劑接種率達82.6％，高於全國72.2％，在連江縣各鄉完成設置13處隔離場所，共計可容納人數為333人。

隨後王必勝轉往南竿福澳港旅運大樓視察旅客入境作業，疾管署提出小三通入境旅客動線及出現有狀況旅客交通接駁方式等建議，下午一行人前往北竿白沙港旅運大樓進行場勘。