整體考量台灣營運現況，經慎重評估後，漢堡王台灣於2023年1月4日起，調整部分通路餐點價格與菜單，調整後整體平均漲幅約5.8%，外送平台售價不變。為讓消費者更便利依照自己需求選購商品，重新調整菜單為五大系列：分別為安格斯、重磅雙層、5吋大漢堡、經典系列、超省系列等。同時同步全球，落實真材實料品牌理念，2023年起漢堡王台灣原物料已有高達95%品項無添加人工防腐劑、人工味精、人工香料及人工色素，堅持選用優質食材，嚴格把關食品安全，領先業界標準，滿足消費者吃得更健康、少負擔的多元需求。

調整重點為：部分漢堡產品單點調升4-20元，包括華堡調升11元、小華堡調升5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡調升10元、重磅雙層牛肉堡調升20元等；價格維持不變包括勁濃起士薯、洋蔥圈、巧克力聖代、草莓聖代、冰淇淋、蘑菇湯與濃起士火腿蛋堡等商品。

「King Deals超省系列」菜單推出全新五組套餐，包括洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡、雙起司培根牛肉堡、田園烤牛堡，單點漢堡89元，六塊雞塊單點75元，特惠加價20元起升級套餐，內含小薯、中杯可樂，一律只要109元。此外，漢堡王台灣將持續提供不定期超值優惠與限量產品，包括官網獨家199元雙人特選自由配、399元三人爽吃自由配；超省自由配個人餐4件組只要159元（漢堡搭配2份點心與飲料）；深受消費者喜愛的優惠券持續提供買一送一優惠，另提供全新點心組優惠任選3樣100元，以及每月超省優惠券等，滿足多元的消費者需求。