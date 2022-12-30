今天2022年封關，宏碁(2353)集團子公司倚天酷碁趕搭最後今年一班創新板列車，今天向台灣證券交易所送件申請台灣創新板掛牌，是今年度第8家提出申請的新創企業。

倚天酷碁以科技與創新開發產品，主要推動數位轉型與促成智慧生活，並跨界整合為不同產業提供產品、服務和解決方案，運用硬體優勢跨足軟體，多角化經營策略，結合物聯網與雲端應用，打破人與科技間的藩籬。

倚天酷碁以ESG、AI大數據、元宇宙為三大發展策略，視使用者需求及願景作為首要考量，透過資訊通訊產業的技術研發出發，除開發「動能轉電能」產品實踐ESG願景外，旗下運動品牌Xplova，為拓展AI大數據及元宇宙解決方案的延伸。

宏碁於2021年加入「RE100倡議」，承諾將在2035年前實現100％使用再生能源的計畫，倚天酷碁身為集團成員之一，將ESG理念技術應用在智慧裝置，以實行綠色生活，推出的眾多創新研發，以消費者感受為出發點的設計巧思、產品特色和優化後的使用情境。

此外，證交所統計，截至11月底止，創新板「合格投資人」戶數累計已將近達11萬人，較今年初的6.6萬人成長逾6成，推廣成果卓越顯著。