新年將至，屏東海生館將推出全新沉浸互動體驗，同時也將把「迷你解說員」體驗活動升級為「迷你解說員親子營」，並首度延伸至寒假。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

新年將至，屏東海生館將推出全新沉浸互動體驗，同時也將把「迷你解說員」體驗活動升級為「迷你解說員親子營」，並首度延伸至寒假。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

隨著新年將至，屏東海生館也將推出全新沉浸互動體驗，一揭深海的神祕面紗，把極其微小的浮游生物帶到遊客眼前，同時也將把「迷你解說員」體驗活動升級為「迷你解說員親子營」，並首度延伸至寒假，讓孩子們化身為2天1夜的小小海洋職人。

屏東海生館指出，今年初館方無畏疫情，全新打造館內極地水域，推出「極境漫遊66.5度」沉浸式展示，讓遊客彷彿一秒置身極圈，好評如潮，為此，海生館乘勝追擊，明年即將推出全新的深海沉浸互動體驗，預計會吸引更多來自國內外旅客造訪，感受海洋的生態奧祕。

此外，海生館也將今年才推出的「迷你解說員」體驗活動，在明年升級為「迷你解說員親子營」，並首度延伸到寒假期間，讓孩子們化身為2天1夜的小小海洋職人。

海生館表示，目前已推出迷你解說員親子營限時優惠專案「陪你踏上新旅程」，遊客只要在明年1月14日前在屏東海生館營運團隊海景公司官方網站上報名該活動並備註關鍵字，即加贈海景公司與康匠口罩再次聯名合作的新版兒童海洋口罩1盒，以及「大眼家族」2023年限定桌上型海洋年曆1本。