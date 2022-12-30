屏東伴手禮《好物屏屏來》連續2周至新北巡迴展售後，本周返抵環球購物中心屏東市，匯集18間品牌好物，還有屏東觀光圈店家共同參與，31日並將邀請藝人張文綺擔任一日店長，陪大家購足伴手禮，歡喜迎接新年。

「好東西要和大家分享」，屏東縣政府今年與環球購物中心合作，安排入選十大伴手禮的業者巡迴展售，前2周分別在新北中和店、板橋店都引起消費者興趣，尤其近年屏東不斷令人驚艷，翻轉民眾印象，對屏東好物的詢問度相當高。

例如上周新北耶誕城人潮眾多，本革工坊的紅龜粿造型鑰匙圈及文創商品就非常吸睛，買氣活絡。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，延續這波買氣，《好物屏屏來》巡迴展售最後一站12月30日起在環球購物中心屏東市登場，31日下午4時有屏東城市吉祥物蔥寶、蔥娃見面會；元旦1月1日下午4時邀請藝人張文綺擔任一日店長，化身超強推銷員，與民眾互動推廣伴手禮，現場還有試吃活動及好禮免費送。