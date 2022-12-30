大里聯合行政中心新建案因地方認為需擴大規模，因此市府改以BOT方式委由民間業者投資興建，但因投資金額龐大、無利可圖，業者投資意願低，開發陷入困境，市議員李天生要求市府整合地方意見推動。民政局長吳世瑋表示，積極研議評估中。

大里區公所921地震後被列入危險建築，且因辦公空間不足，地方爭取市府編列9億多元經費，計畫在第15期市地重劃區內興建大里聯合行政中心，完工後區公所、戶政所、地政所及地方稅務局大屯分處等4個機關進駐，李天生說，原規畫興建地下2層、地上7層建築，不過被外界批評，無法因應未來發展需求，要求增加樓層，市府因而研議改採BOT方式，委由民間投資開發。

李天生表示，規畫案日前出爐，預計興建12樓建物，其中7層樓提供公務機關使用，其餘樓層交由業者自行營運，同時在營運47年期間，公務機關每年還要繳交租金給業者，但多數業者認為投資金額龐大，成本回收遙遙無期，投資意願低，僅有一家業者有意願配合，但認為目前沒有商機，未來捷運橘線興建完成後再投資。

李天生說，目前各方意見分歧，有主張提高容積率，擴大至14樓或18樓，讓業者有利可圖，提高投資意願；有人批評繳納高額租金不划算，建議回歸原案，由市府自行興建，避免長期拖延。他認為，聯合行政中心位在黃金地段，只興建7層建築，確實因應未來發展，未來如何推動，需要市府聆聽整合各方意見後，再決定下一步動作。

吳世瑋表示，規畫案目前正在將進行研議評估，由於地方意見眾多，進度延誤，需要加緊腳步，也在積極尋找商機、研究容積是否能擴張，未來捷運橘線若核定，對民間企業來講也是一大誘因。目前由市府出資興建的霧峰聯合行政中心已經順利動工，太平聯合行政中心預計1月7日開工。