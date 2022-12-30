巴西球王比利（Pele）因結腸癌導致多重器官衰竭，30日在醫院病逝，享壽82歲，整個足球界一同哀悼這位史上最偉大足球巨星，醫師指出，結腸癌也算大腸癌，近年有年輕化趨勢，當身體出現8大警訊，例如腹脹腹痛、經常性腹瀉或便秘、貧血等，大腸癌可能已經突破第1期，嚴重者可能已第4期。提醒民眾要注意自身排便等身體狀況，以利及早就醫治療。

除了球王比利因大腸癌病逝引發外界對大腸癌的關注外，衛福部國健署昨公布的國人最新癌症排行榜中，大腸癌連15年位居榜首，109年共1萬6829人罹患大腸癌，顯示大腸癌對健康的危害極大。

根據《三立新聞網》報導，中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪表示，民眾若發現身體異狀，例如腹脹腹痛、血便有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便細小、體重減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能突破第1期，嚴重者甚至可能已經第4期。

國健署表示，大腸癌早期並無症狀，50-74歲民眾每2年至少應有1次糞便潛血檢驗，以早期發現大腸癌病變、早期診治，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。若有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議直接接受大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。

國健署表示，國人飲食攝取過多紅肉及缺乏運動，是大腸癌發生快速攀升的主要原因；世界衛生組織轄下國際癌症研究總署（IARC）已宣布將加工肉品列為一級致癌物，並指出加工肉品及紅肉的攝取會提高罹患大腸癌的風險，呼籲民眾避免吃加工肉和少吃紅肉。