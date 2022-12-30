新北市文化局「光映淡水-喵的光波」明（31）日眾多好玩活動在淡水海關碼頭登場，包括精彩的煙火遊輪party、樂團演出、巨型貓咪裝置藝術、絕美光廊、展覽等，邀請民眾到海關碼頭聽樂團、遛小孩、享藝文，賞全臺跨年夜首發晚間8時23分施放的「璀璨新北」煙火秀，一同迎接璀璨的2023年。

文化局長龔雅雯表示，配合12／31新北市府「璀璨新北- 1314就愛你」跨年煙火秀，文化局在煙火最佳觀賞點之一的海關碼頭從下午就規劃一系列豐富活動，當日下午3點半開始，邀請到老王樂隊、好樂團、溫蒂漫步等樂團熱鬧開唱。

龔雅雯指出，另外漁人碼頭滬水一方藝文空間也舉辦煙花手作DIY，還有魔術秀、藝術家工作坊等創意趣味活動；紅毛城、小白宮等古蹟更延長開放至晚上9點等，多項精采活動邀請民眾一同在跨年夜來淡水海關碼頭同樂，盡享豐富藝文與璀璨跨年煙火秀。

淡水古蹟博物館表示，淡水海關碼頭「光映淡水－喵的光波」系列活動中，「喵喵洋樓」裝置藝術、「喵的宇宙」主題展覽、「喵影光廊」閃耀河岸和「喵捉古蹟」特別遊戲將一路延續至明年1月2日，歡迎民眾把握時間前往。