陳怡蓉把老公畫成三眼怪。（安珀提供）

女星陳怡蓉結婚產女後以家庭為重心，已4年沒有拍戲，但她常透過臉書與粉絲分享和老公、女兒的趣味互動。她近日分享在聖誕節交換禮物時，因為準備的禮物「體重機」被票選為最爛，必須要接受畫臉的懲罰，老公薛博仁英勇代打，但現場沒有人敢「行刑」，陳怡蓉只好親自動手，得意地說：「在那之前，我已經把其他朋友畫成閃靈，靈感噴發就在我先生臉上畫了3顆眼睛。」

陳怡蓉也透露女兒是五月天迷，今天還得帶女兒去看演唱會追星，她回憶女兒3歲第一次看五月天演唱會，雖然聽不懂，但是看到現場一大群觀眾拿著螢光棒，她也跟著嗨，「她人生第一場演唱會就是五月天，所以很熱愛他們，每天都要聽他們的歌。」而聖誕節當天，夫妻倆也一起去看五月天演唱會，和林志玲在同一包廂欣賞演出。

女兒是嗨咖這件事，讓陳怡蓉又愛又怕，她說最近學校從耶誕節到元旦連續放9天假，母女24小時黏在一起，除了每天要幫女兒安排活動，有時面對女兒突如其來的「創意」，例如將衛生紙蓋在她臉上說要幫媽媽敷臉，她也照單全收，「我覺得很可愛，她idea很多，但這9天也讓我理解去年疫情嚴重時，很多小孩不能去學校、家長哀鴻遍野的感受，現在我完全懂了。」

話雖如此，陳怡蓉很清楚自己現在就是女兒的全世界：「我的世界有很多人，她的世界現在只有我，在她還沒接觸那麼多外來事物的時候，我是必須陪著她的那個人。」至於拍戲，陳怡蓉說：「當然很想啊！女兒未來也會有她的人生，我不可能跟她在一起一輩子，有一天我也是要過回我自己的生活。」