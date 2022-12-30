國民黨籍士林區新科議員林杏兒，被檢調查出她的樁腳曾繁川，涉嫌以1萬元現金向轄內里長買票，曾事後依5萬元交保，士林地檢署認為曾替林行賄，已涉違反選罷法120條，30日提起民事當選無效之訴。

士檢認為，按選罷法97條規定「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者」，第120條規定「有涉犯97條…行為，選舉委員會、檢察官或同一選舉區之候選人得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起三十日內，向該管轄法院提起當選無效之訴」

林杏兒28日曾依證人身分前往士檢偵訊，但她否認指示曾繁川行賄，國民黨中常委蕭景田也不是她的乾爹，強調自己清白，且檢調也拿不出她有行賄的證據，1小時後就將她請回。

士林地檢署強調，北檢將就曾、蕭買票犯行深入釐清，另依選罷法對林提出當選無效之訴，以杜絕選舉舞弊，維護選舉制度之公正性，全案已交由選舉專庭分案，至於是否影響林杏兒當選的效力，後續將由雙方在法庭上陳述後交由法官審判。