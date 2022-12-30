桃園市最大社宅中壢一號提供近千戶空間，目前已有約800戶入住，近2個月來湧入大量住戶，周邊生活機能與交通也引起關注。近期有多名社宅住戶反映，盼增設Youbike站點，增加交通便利性。對此，桃市府交通局表示，目前系統升級策略評估中，中壢社宅增站點會納入通盤討論。

桃園市社會住宅服務中心統計，中壢一號社宅共提供957戶，自11月初起開放入住，預計到明年1月還會有住戶陸續入住，截至12月26日已有809戶辦理入住，入住率約8成4。

目前桃園Youbike系統升級策略評估中，交通局將通盤評估現有站點與增設站點位置。（交通局提供／蔡明亘桃園傳真）

市議員謝美英近來接獲多名社宅住戶反映，由於公車路網並不普及，許多年輕住戶都希望在社宅旁設置公共自行車系統，讓當地點對點之間的交通更便利。謝表示，中壢一號社宅周邊交通問題目前正逐項改善中，社宅廣場腹地夠，周邊人口稠密度也足夠，呼籲市府應積極建設，讓民眾交通更便利。

對此，交通局運輸規畫科回應，目前Youbike1.0系統設置進程已結束，有先發包1年期營運約繼續使用1.0系統，現正辦理評估系統升級策略。若要在社宅旁設置站點，因涉及基地與建築線退縮問題，廠商需評估合適位置，確保民眾通行空間。據悉，目前已列2處位置，包括面對中山東路路邊及龍福二街靠社宅空地，將評估設置可行性。

運輸規畫科提到，系統升級勢在必行，系統轉換做法尚在研擬中，現有站點的營運效益、規模與增設站點評估，都會納入後續綜合討論，未來更新現有站點系統時，通過評估的增設處也會同步作業。

桃園市目前多處設宅興建中，未來是否會一併考量同步增設Youbike站點？運輸規畫科則說，部分社宅附近原本就有設置站點，每處社宅條件不同，故仍會視個案來評估辦理。